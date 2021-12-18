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В Белоруссии рассказали о ведущих в стране разведку самолетах США

Замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Арчаков: самолеты ВВС США ведут разведку в Белоруссии

Фото: РИА Новости

Заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал, что самолеты ВВС ведут на территории страны разведку.

По словам Арчакова, в польском воздушном пространстве увеличилась интенсивность полетов разведывательной и стратегической авиации ВВС США вблизи государственной границы Белоруссии. Он уточнил, что самолеты ведут оптико-электронную разведку западных районов республики, а также радиоэлектронную разведку на всю глубину территории страны.

Согласно приведенным Арчаковым данным, американский контингент около границы Польши и Белоруссии насчитывает около четырех тысяч человек. При этом новое соглашение о расширенном сотрудничестве между США и Польшей в сфере обороны, заключенное 15 августа 2020 года предусматривает возможность его увеличения еще на одну тысячу человек, а также совершенствования имеющейся военной инфраструктуры под размещение около 20 тысяч военнослужащих США, что, по словам Арчакова, сопоставимо «с армиями целых государств».

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Кроме того, он указал на то, что переоснащение Вооруженных сил Польши ориентировано на американский военно-промышленный комплекс и предусматривает ассигнования в 2021-2035 годах в размере около 133 миллиардов долларов. Белорусский генерал добавил, что Вашингтон рассматривает присутствие американских войск на территории Польши «как некое "средство сдерживания" Москвы».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков оценил последствия расширения НАТО на восток. По его словам, они будут тяжелыми, и эта ситуация является одной из самых серьезных проблем в евроатлантическом регионе на сегодняшний день. Он добавил, что расширение Североатлантического альянса противоречит постулатам безопасности, на что Россия продолжит неуклонно обращать внимание.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели разговор по видеосвязи. Он продлился два часа и проходил по специальному каналу видеосвязи. В ходе переговоров Владимир Путин заявил американскому коллеге о «красных линиях» Москвы — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

Марина Совина
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