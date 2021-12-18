Ученые рассказали о пользе сочувствия к себе для сердечно-сосудистой системы

Ученые из Питтсбургского университета в области психологии здоровья рассказали о пользе сочувствия к себе для сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает Medicalxpress.

Исследователи доказали, что у женщин среднего возраста, которые испытывали сострадание к себе, сокращался риск таких заболеваний, независимо от других традиционных факторов риска, таких как высокое кровяное давление, инсулинорезистентность и уровень холестерина.

«Многие исследования были сосредоточены на изучении того, как стресс и другие негативные факторы могут влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы, но влияние позитивных психологических факторов, таких как самосострадание, гораздо менее известно», — пояснила доктор философии, профессор психиатрии Ребекка Терстон.

Ученые отметили, что в период пандемии факторы стресса усилились, особенно для женщин. Практика осознанности и сострадания к себе — это инструмент, который консультанты и клинические психологи часто рекомендуют клиентам, страдающим хроническим стрессом, говорится в материалах исследования.

Терстон и ее коллеги изучили почти 200 женщин в возрасте от 45 до 67 лет. Они заполнили короткую анкету, в которой им предлагалось оценить, как часто они испытывают чувство неполноценности, часто ли они разочаровываются из-за своих собственных недостатков или же проявляют проявляют заботу в себе в трудные жизненные моменты. Испытуемые также прошли стандартное диагностическое ультразвуковое исследование сонных артерий — основных сосудов шеи, по которым кровь от сердца к мозгу.

Ученые обнаружили, что у женщин, которые набрали более высокие баллы по шкале самосострадания, стенки сонной артерии были тоньше, а бляшек образовывалось меньше, чем у женщин с более низким уровнем. Эти показатели были связаны с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечные приступы и инсульты.

Ранее британский врач-терапевт Рианна МакКлимонт назвала пять способов снизить риск сердечных заболеваний. По словам эксперта, в организме существует два вида холестерина: хороший и плохой. Второй прилипает к стенкам сосудов и формирует бляшки, которые нарушают работу кровоснабжения. Чтобы избежать такой ситуации, следует сократить потребление насыщенных жиров, есть больше клетчатки, бросить курить, есть обработанные продукты и чаще заниматься спортом.

