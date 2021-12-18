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Спорт

Российские лыжники остались без медалей в спринте Кубка мира

Российский лыжник Ретивых занял шестое место в спринте на Кубке мира, победил Таугбель

Фото: Федерико Модика / РИА Новости

Российский лыжник Глеб Ретивых остался без медали в индивидуальном спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Спортсмен занял шестое место, пройдя дистанцию за 2 минуты и 19,88 секунды. Победителем стал норвежец Ховард Сулос Таугбель, преодолевший расстояние на 2 минуты и 15,2 секунды. На втором месте расположился итальянец Федерико Пеллегрино. Третье место занял француз Люка Шанава.

Лидер сборной России Александр Большунов провалил гонку, не сумев преодолеть квалификацию. Еще один россиянин Александр Терентьев также не смог выйти в финал спринта.

19 декабря в рамках этапа Кубка мира состоятся командные спринты. Финалы начнутся в 14:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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