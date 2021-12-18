Российские вирусологи оценили гипотезу о связи омикрон-штамма с мышами

Гипотезу биолога Анчи Барановой о том, что большое количество мутаций омикрон-штамма может быть связано с несколькими передачами вируса от человека к мышам и обратно, необходимо проверить. Так ее оценили главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн и доктор медицинских наук Николай Малышев. Их слова приводит РБК.

«Я думаю, это всего лишь гипотеза, убедительных доказательств у нее нет», — рассказал Альтштейн. Вирусолог отметил, что такой контакт с мышами возможен, человек может заразиться через мышиный помет. Однако задался вопросом, почему в цепочке заражения вирусом участвуют только мыши, а, например, не крысы.

В свою очередь Малышев не исключил возможности, что гипотеза может быть верна. «Вирусы могут переходить с одного вида на другой», — отметил он и привел в пример свиной грипп. По его словам, жители Мексики в свое время контактировали с больными свиньями и заразились.

Ранее биолог Анча Баранова рассказала, что омикрон-штамм коронавируса вряд ли появился в результате испытаний лекарств для лечения варианта дельта. Специалист скептически отнеслась к версии о рукотворном возникновении нового штамма. При этом она выдвинула версию о том, что большое количество мутаций именно омикрона может быть связано с мышами. В результате того, что S-белок коронавируса лучше приспособился к рецептору мышей, он стал лучше подходить и к человеческому, заключила Баранова.

