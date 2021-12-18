Украина получит новый многомиллионный заем от Всемирного банка

Руководство Всемирного банка одобрило новый многомиллионный заем Украине, который той необходимо будет направить на реформы, а также на восстановление экономики страны из-за пандемии COVID-19. Киев получит 300 миллионов евро, сообщается на сайте организации.

Полученные деньги планируется пустить на содействие демонополизации экономики и усиление антикоррупционных институтов, укрепление земельных и кредитных рынков и укрепление системы социальной защиты уязвимого пожилого населения. Во Всемирном банке выразили надежду, что данный заем окажет необходимую поддержку проводимым в стране реформам.

В июне 2020 года организация одобрила первый кредит в 350 миллионов долларов. Он был направлен на поддержку начала земельной реформы и помощи правительству в ускорении роста и инвестиций в данный сектор экономики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает процедуру получения гражданства страны лицам, участвующим в военных действиях в Донбассе, а также ряду россиян. Кроме того, Зеленский подписал закон, регулирующий механизм внесения сведений о зарегистрированном месте жительства граждан «на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе».