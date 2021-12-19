«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу

«Зеленая зона» в Багдаде подверглась обстрелу, две ракеты были выпущены в воскресенье, 19 декабря. Об этом сообщило государственное информационное агентство Ирака со ссылкой на службы безопасности, передает Reuters.

Первая ракета была сбита системой защиты C-RAM в воздухе, вторая упала, повредив две машины.

Сообщений о пострадавших не поступало. Силы безопасности начали расследование по обнаружению места запуска.

Ранее в городе Басра на юго-востоке Ирака взорвался заминированный автомобиль. Жертвами происшествия стали как минимум двенадцать человек, несколько жителей получили ранения.

