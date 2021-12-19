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В РПЦ рассказали о напавшем на православную школу в Серпухове

Архиепископ Аксий опроверг слухи о травле Струженкова, напавшего на православную школу

Фото: Татьяна Панкратова / РИА Новости

Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий опроверг слухи о том, что у 18-летнего Владислава Струженкова, напавшего на православную гимназию в Серпухове, были проблемы в учебном заведении. Его слова приводит РИА Новости.

По словам архиепископа, в информационном пространстве распространилось «много всяких домыслов» о Струженкове, в частности о том, что молодой человек якобы страдал от травли в православной гимназии. Представитель РПЦ подчеркнул, что эти сообщения «не находят никакого подтверждения».

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«Наоборот... Его перевели в православную гимназию из обычной школы, где он испытывал со стороны сверстников чувство неприязни. <...> Отношения у него не совсем складывались в обычной общеобразовательной средней школе», — рассказал он. При этом архиепископ Аксий отметил, что точно не знает, травили ли Струженкова в обычной школе.

Представитель РПЦ добавил, что Струженков считал работников православной гимназии близкими людьми и беседовал с ними о ситуации в своей семье. Также, как уточнил архиепископ, ученики подтверждают, что в православной гимназии между ними и педагогами сложились хорошие, добрые отношения.

«Я думаю, что после того как следственные органы разрешат информацию в полной мере рассказать родителям, самим детям, я думаю, что свет прольется на ту добрую и хорошую ситуацию, которая в гимназии существует», — заключил архиепископ Аксий.

Утром 13 декабря Владислав Струженков напал на православную гимназию в Серпухове. Он пришел к зданию, в котором проходил обучение, и подорвал самодельное взрывное устройство. В результате молодой человек получил тяжелые ранения. Всего пострадали 13 человек, их жизням ничего не угрожает. По версии следователей, случившееся не было терактом или покушением на убийство.

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Евгения Наумова
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