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Песков ответил на вопрос о плане действий на случай болезни Путина

Пресс-секретарь Кремля Песков: плана на случай, если Путин заболеет COVID-19, нет

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новоси

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину нет смысла контактировать с людьми, так как все массовые мероприятия сошли на нет без какой-либо дистанции или каких-либо ограничений. Таким образом он ответил на вопрос, существует ли некий план действий, если российский лидер заболеет COVID-19. Его слова передает «Звезда» в своем Telegram-канале.

Песков уточнил, что работники администрации президента и их родственники тоже умирают от инфекции. Кроме того, высокая смертность от COVID-19 — трагедия, которая «гнетет и президента», отметил он. По этой причине сейчас часть людей стараются переводить на удаленку.

При этом пресс-секретарь Кремля заявил, что с российским президентом работают все необходимые специалисты. В связи с этим не хочется ни размышлять, ни говорить о подобном плане действий, заключил он.

По состоянию на 19 декабря в стране выявили еще 27 967 новых зараженных. Таким образом, коронавирусную инфекцию перенесли за все время 10 214 790 россиян. По данным оперштаба, инфицированные были выявлены в 84 регионах.

За минувшие сутки в России зафиксировали 1023 летальных исхода от осложнений, вызванных COVID-19. За все время — 297 203. При этом отмечалось, что количество летальных исходов по суточному показателю стало снижаться, это минимальное значение за последние два месяца.

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Варвара Кошечкина
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