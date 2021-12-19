Роспотребнадзор назвал условие закрытия границ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие закрытия границ. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам главного санитарного врача страны, оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией может принимать решение о закрытии границы России по разным причинам. В первую очередь речь идет об условиях эпидемиологического риска, подчеркнула она. В качестве одного из примеров она привела 2020 год, когда из-за рисков для здоровья российских граждан были введены ограничения на поездки в другие страны.

Ранее Попова предупредила планирующих зарубежные поездки граждан об опасности заразиться новым штаммом коронавируса и застрять в другой стране в случае введения ограничений. Она отметила, что ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно.

По данным оперштаба на 19 декабря, в России за сутки выявили 27 967 новых случаев коронавируса. Общее число заражений в стране с начала пандемии достигло 10 214 790.