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Роспотребнадзор назвал условие закрытия границ

Попова: оперштаб может принимать решение о закрытии границы страны по примеру 2020 года

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие закрытия границ. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам главного санитарного врача страны, оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией может принимать решение о закрытии границы России по разным причинам. В первую очередь речь идет об условиях эпидемиологического риска, подчеркнула она. В качестве одного из примеров она привела 2020 год, когда из-за рисков для здоровья российских граждан были введены ограничения на поездки в другие страны.

Ранее Попова предупредила планирующих зарубежные поездки граждан об опасности заразиться новым штаммом коронавируса и застрять в другой стране в случае введения ограничений. Она отметила, что ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно.

По данным оперштаба на 19 декабря, в России за сутки выявили 27 967 новых случаев коронавируса. Общее число заражений в стране с начала пандемии достигло 10 214 790.

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Евгения Куликова
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