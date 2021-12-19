В Сирию прибыли делегации из России и ДНР

В Сирийскую Арабскую Республику (САР) прибыли делегации России и Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Уточняется, что в настоящий момент началась официальная встреча заместителя генсека правящей сирийской партии БААС Хиляль Аль-Хиляля и представителей российской Госдумы во главе с Дмитрием Саблиным. На встрече также присутствуют представители Донецка, в частности, руководитель общественного движения «Донецкая Республика» (ОДДР) Алексей Муратов, а также парламентарий Александр Бородай.

По данным WarGonzo, по итогам встречи должен быть подписан важный документ. Какой именно, пока не уточняется.

Ранее газета New York Times обвинила Пентагон в занижении числа погибших мирных жителей в Сирии, Ираке и Афганистане. Журналисты провели самостоятельный анализ, взяли интервью у выживших мирных жителей, а также посетили более сотни мест, связанных с авиаударами США, и пришли к выводу, что лишь в 12 процентах случаев было рекомендовано проведение полномасштабного расследования.