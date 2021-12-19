Названа предварительная причина пожара на шахте в Кузбассе

Компания «СУЭК-Кузбасс», которая владеет шахтой имени Рубана в Кемеровской области, назвала предварительную причину пожара на предприятии. Комментарий пресс-службы приводит РБК.

Представители компании заявили, что причиной могло стать возгорание пласта в результате самоперегревания.

В «СУЭК-Кузбасс» добавили, что 128 рабочих организованно выводят на поверхность. «Паники нет», — заявили они, уточнив, что в шахте работает вентиляция.

На месте происшествия находится генеральный директор компании Юрий Мешков. Отмечается, что он лично руководит эвакуацией рабочих.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. В результате погиб 51 человек. По данному факту были возбуждены два уголовных дела и арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка и два сотрудника Ростехнадзора, которые проверяли предприятие.