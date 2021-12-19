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Спорт

Названа сумма гонорара Загитовой за участие в шоу Навки в Дубае

На выступление фигуристки Алины Загитовой в Дубае было выделено 1,2 миллиона рублей

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Названа сумма гонорара российской фигуристки Алины Загитовой за участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Дубае. Информация доступна на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

На выступление 19-летней спортсменки были выделены средства из федерального бюджета России. Согласно данным с сайта Госзакупок, гонорар Загитовой за два выступления составил 1,2 миллиона рублей.

Договор с «Росконцертом» был заключен на имя Загитовой Лейсан. Гонорар пятикратного чемпиона США Петра Чернышева за два дня выступлений составил 2,7 миллиона рублей.

В январе 2020-го также стало известно, что шоу Навки финансируется из федерального бюджета. Однако тогда сумма гонорара Загитовой не была отражена на портале государственных закупок. При этом восемь миллионов за участие в шоу, согласно открытой информации, должен был получить заместитель начальника отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов.

Загитова — олимпийская чемпионка. Спортсменка тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

Николай Костюков
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