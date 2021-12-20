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Определены районы Москвы с наибольшим ростом цен на апартаменты

Est-a-tet: квадратный метр в апартаментах Москвы подорожал на 16,6 процента за год

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Наибольший рост цен на апартаменты среди районов Москвы зафиксировали около станций метро «Аэропорт» и «Беговая», а также в районе Тропарево-Никулино. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости Est-a-tet, сообщает РБК.

Аналитики определили, что в декабре 2021 года средняя стоимость «квадрата» в апартаментах старой Москвы достигла 444 тысяч рублей, что на 16,6 процента больше, чем в аналогичный период 2020-го. Рост стоимости объектов около станции «Аэропорт» за год составил 108 процентов. На второй позиции разместилась станция «Беговая» — увеличение на 89 процентов. В районе Тропарево-Никулино стоимость увеличилась на 80 процентов.

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Рост менее чем на 70 процентов зафиксировали в районе Красносельский. Более чем на 50 процентов подорожал квадратный метр в апартаментах районов Замоскворечье (на 55 процентов), Западное Дегунино (на 55 процентов) и Таганском (на 54 процента). В районах Дорогомилово, Хорошевский и Хамовники цена за «квадрат» увеличилась почти на 50 процентов.

Ранее аналитики сервиса «Синица» подсчитали, что для покупки одного квадратного метра жилья в Москве требуется почти три средних столичных зарплаты. В начале 2021 года для покупки «квадрата» в новостройке требовалось 2,7 средних зарплаты, в ноябре — уже 2,95.

Нина Ташевская
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