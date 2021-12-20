Составлен рейтинг регионов России по доступности бензина

РИА Новости составило рейтинг регионов России по доступности бензина в октябре 2021 года. Оценивался объем бензина АИ-92, который можно купить на среднемесячную зарплату.

Возглавил список Ямало-Ненецкий автономный округ, там на усредненную зарплату можно купить 2084 литра топлива. На второй строчке оказалась Москва (2038 литров), замыкает тройку Чукотский автономный округ с 1865 литрами. Наихудшие показатели продемонстрировали республики Северного Кавказа. Так, в Чечне на зарплату можно заправиться 540 литрами бензина, в Дагестане — на 552 литра, жители Кабардино-Балкарии могут позволить 567 литров 92-го бензина.

Также выяснилось, что самый дорогой бензин оказался в Чукотском АО, там на заправках просят 60 рублей за литр топлива. Самый дешевый бензин в Челябинской области — 43,81 рубля.

В июле Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы. На первом месте оказался Казахстан. В пересчете на рубли там литр Аи-95 стоит 34,3 рубля. В России цена составила 49,1 рубля. Тройку замыкает Белоруссия с 58 рублями за литр.