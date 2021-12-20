Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Составлен рейтинг регионов России по доступности бензина

Рейтинг регионов по доступности бензина в октябре 2021 года возглавил Ямало-Ненецкий АО

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

РИА Новости составило рейтинг регионов России по доступности бензина в октябре 2021 года. Оценивался объем бензина АИ-92, который можно купить на среднемесячную зарплату.

Возглавил список Ямало-Ненецкий автономный округ, там на усредненную зарплату можно купить 2084 литра топлива. На второй строчке оказалась Москва (2038 литров), замыкает тройку Чукотский автономный округ с 1865 литрами. Наихудшие показатели продемонстрировали республики Северного Кавказа. Так, в Чечне на зарплату можно заправиться 540 литрами бензина, в Дагестане — на 552 литра, жители Кабардино-Балкарии могут позволить 567 литров 92-го бензина.

Также выяснилось, что самый дорогой бензин оказался в Чукотском АО, там на заправках просят 60 рублей за литр топлива. Самый дешевый бензин в Челябинской области — 43,81 рубля.

В июле Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы. На первом месте оказался Казахстан. В пересчете на рубли там литр Аи-95 стоит 34,3 рубля. В России цена составила 49,1 рубля. Тройку замыкает Белоруссия с 58 рублями за литр.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Сбежавший в Белоруссию польский солдат рассказал о расстреле мигрантов
Составлен рейтинг регионов России по доступности бензина
Россиянку испугали сброшенные настройки радиоприемника в автомобиле
Первый пуск межконтинентальной ракеты «Сармат» перенесли
«Союз МС-20» с японскими туристами отстыковался от МКС
В России оценили перспективы антимонопольного расследования против «Газпрома»
Россиянам рассказали о способе слежки через мобильный телефон
Годовалый ребенок застрелил отца из пистолета
В российском регионе отменят QR-коды на транспорте
Опубликовано видео с места двойного убийства в Москве
Бориса Джонсона уличили в нарушении ограничений по COVID-19 в разгар пандемии
Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году
Боррель заподозрил Россию в давлении на Европу из-за «Северного потока-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter