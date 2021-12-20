Около сотни фанатов Тейлор Свифт заразились коронавирусом

По меньшей мере 97 человек, посетивших вечеринку по поводу переиздания альбома Тейлор Свифт в Сиднее, заразились коронавирусом. Об этом сообщила служба здравоохранения Нового Южного Уэльса в Австралии.

Власти выразили опасения, связанные с омикрон-штаммом COVID-19.

Мероприятие, получившее название On Repeat: Taylor Swift Red Party, прошло 10 декабря в The Metro Theatre, в зале вместимостью 1100 человек. Служба здравоохранения штата предупредила, что все присутствовавшие на концерте, а также контактировавшие с ними, должны незамедлительно сдать тест на коронавирус и изолироваться в течение семи дней. В случае нарушения требований жителям грозят штрафы.

Ранее в испанской Малаге почти 70 медиков заразились COVID-19 на рождественской вечеринке.