Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Около сотни фанатов Тейлор Свифт заразились коронавирусом

Фанаты Тейлор Свифт заразились COVID-19 на вечеринке по случаю переиздания альбома певицы
Тейлор Свифт

Тейлор Свифт. Фото: Danny Moloshok / Reuters

По меньшей мере 97 человек, посетивших вечеринку по поводу переиздания альбома Тейлор Свифт в Сиднее, заразились коронавирусом. Об этом сообщила служба здравоохранения Нового Южного Уэльса в Австралии.

Власти выразили опасения, связанные с омикрон-штаммом COVID-19.

Мероприятие, получившее название On Repeat: Taylor Swift Red Party, прошло 10 декабря в The Metro Theatre, в зале вместимостью 1100 человек. Служба здравоохранения штата предупредила, что все присутствовавшие на концерте, а также контактировавшие с ними, должны незамедлительно сдать тест на коронавирус и изолироваться в течение семи дней. В случае нарушения требований жителям грозят штрафы.

Ранее в испанской Малаге почти 70 медиков заразились COVID-19 на рождественской вечеринке.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Вирусолог рассказал о сроках наступления смерти от коронавируса
Откровенные фото Дины Саевой с парнем вызвали споры в сети
Бородина отреагировала на появление бывшего мужа в шоу «Давай поженимся!»
Аэропорт в Саратове эвакуировали после сообщения о бомбе
В России ужесточат наказание за пытки
В Госдуму внесли проект о лишении представителей власти свободы за пытки
Курс лиры обвалился до исторического минимума
Нефтяной гигант решил уйти из России
Более 30 рейсов отменены и задержаны в московских аэропортах
Машина в российском городе провалилась в вырытую коммунальщиками яму
Назван смартфон с лучшей камерой
Названа мешающая отрастить волосы ошибка при мытье головы
Фигуристка Медведева показала фотографии в нижнем белье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter