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В Приморье пройдет выставка полотен Караваджо

ТАСС: в дни ВЭФ-2022 в Приморье пройдет выставка полотен Микеланджело да Караваджо
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Приморская государственная картинная галерея

В дни Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в Приморье с 5 по 8 сентября 2022 года, состоится выставка полотен итальянского художника XVII века Микеланджело да Караваджо. Об этом сообщает ТАСС.

Работы будут представлены в Приморской государственной картинной галерее. «В организации выставки примут участие банк "Интеза" и министерство культуры и архивного дела Приморского края», — рассказала директор галереи Алена Даценко.

Кроме того, в следующем году в этой же галерее состоится выставка картин живописца Ильи Репина, а в июне жители и гости региона смогут увидеть коллекцию полотен европейских художников XV-XVI веков, предоставленную Государственным Эрмитажем.

Ранее в декабре в Екатеринбурге прошел девятый фестиваль светового искусства «Не темно». Мероприятие проводилось в парке культуры и отдыха имени Маяковского, на площадке были представлены 12 композиций, созданных художниками из Екатеринбурга и Перми.

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Мария Гейн
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