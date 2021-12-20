В Приморье пройдет выставка полотен Караваджо

В дни Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в Приморье с 5 по 8 сентября 2022 года, состоится выставка полотен итальянского художника XVII века Микеланджело да Караваджо. Об этом сообщает ТАСС.

Работы будут представлены в Приморской государственной картинной галерее. «В организации выставки примут участие банк "Интеза" и министерство культуры и архивного дела Приморского края», — рассказала директор галереи Алена Даценко.

Кроме того, в следующем году в этой же галерее состоится выставка картин живописца Ильи Репина, а в июне жители и гости региона смогут увидеть коллекцию полотен европейских художников XV-XVI веков, предоставленную Государственным Эрмитажем.

Ранее в декабре в Екатеринбурге прошел девятый фестиваль светового искусства «Не темно». Мероприятие проводилось в парке культуры и отдыха имени Маяковского, на площадке были представлены 12 композиций, созданных художниками из Екатеринбурга и Перми.

