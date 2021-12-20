Российские власти ответили на четыре риска для экономики от Всемирного банка

Названные Всемирным банком (ВБ) четыре риска для российской экономики не стали откровением: они очевидны и в разной мере применимым ко многим государствам, сообщил «Ленте.ру» представитель Министерства экономического развития. Так в ведомстве ответили на заявления главного экономиста ВБ по России: в числе потенциальных угроз он перечислил такие факторы, как пандемия, международные санкции, инфляция и энергопереход.

России, отмечают в ведомстве, уже удалось приобрести устойчивость благодаря надежной макроэкономической политике и низкому уровню государственного долга, а механизмы для реакции на внешние шоки властями уже проработаны. Стране, по оценкам представителя министерства, удалось справиться с коронавирусным кризисом лучше многих других государств. «Утверждены и реализуются стратегические инициативы социально-экономического развития, каждая из них точечно и гибко дополняет, помогает донастраивать экономику для уверенного ответа на открывшиеся и будущие вызовы», — пояснил представитель ведомства.

На данный момент, считают в министерстве, важно не просто не отстать в гонке технологий, но и найти те ниши, где Россия сумеет добиться лидирующих позиций. Для этого необходимо гибко и оперативно поддерживать экспортеров, а также уделять внимание вопросам импортозамещения. Особую роль в эпоху «торговых войн» должны сыграть интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Главный экономист ВБ по России Дэвид Найт, перечисляя риски для России, ранее обратил внимание на то, что угроза развития пандемии давит на экономику страны сильнее, чем в ряде других государств. Подобный вывод он объяснил низкими темпами вакцинации. Специалист указал и на угрозы, связанные с всплеском инфляции, международными санкциями, а также энергопереходом, который угрожает России лишь в долгосрочной перспективе.