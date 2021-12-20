Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Виктория Боня объяснила нежелание показывать жилье в Монако

Ведущая Виктория Боня рассказала, что ей претит показывать в сети свою квартиру в Монако
Виктория Боня

Виктория Боня. Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Бывшая участница проекта «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня объяснила, что не желает показывать свою недвижимость в Монако и делает это в исключительных случаях. Боня поделилась подробностями в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Телеведущая отметила, что показала свое жилье в Монако один раз, однако она не снимала для социальных сетей другие дома, в которых успела пожить. По словам Джугелии, она несколько раз предлагала записать интервью у Бони дома, однако та отказалась пускать съемочную группу.

Материалы по теме:
«Безумное было время» Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
«Безумное было время»Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
12 декабря
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение. Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
28 октября

Боня уточнила, что иногда в кадр попадает интерьер комнат, если она фотографируется дома. Она также может выложить в сеть фото квартиры по просьбе своей команды, однако старается не делать это часто. «Это просто не мое, мне претит. Людям интересно, я это понимаю, им хочется увидеть», — рассказала телеведущая.

В феврале Виктория Боня пожаловалась на дорогую «коммуналку» за границей, отметив, что платит за электричество в Монако около 500 евро в месяц. Телеведущей заявила, что ей приходится самостоятельно вносить все коммунальные платежи.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В МИД России пригрозили НАТО военным ответом в случае дальнейшего давления
Названа отрасль с самым большим ростом зарплат в России
Переболевшим COVID-19 москвичам продлили сроки действия QR-кодов
Российский кардиолог назвала способы избежать тромбоза легких при COVID-19
Потерявшая сына россиянка отсудила у больницы 800 тысяч рублей
Виктория Боня объяснила нежелание показывать жилье в Монако
Двое россиян под Архангельском застрелили жену местного коммерсанта
Вор во Владивостоке спрятался от полицейских под ванной у любовницы
80-килограммовая женщина похудела на 25 килограммов и раскрыла секрет успеха
Мошенники убедили российскую пенсионерку продать квартиру и перевести им деньги
Названы сроки принятия проекта о наказании представителей власти за пытки
На Украине назвали оружие в войне против России
Вирусолог рассказал о сроках наступления смерти от коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter