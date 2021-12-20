Виктория Боня объяснила нежелание показывать жилье в Монако

Бывшая участница проекта «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня объяснила, что не желает показывать свою недвижимость в Монако и делает это в исключительных случаях. Боня поделилась подробностями в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Телеведущая отметила, что показала свое жилье в Монако один раз, однако она не снимала для социальных сетей другие дома, в которых успела пожить. По словам Джугелии, она несколько раз предлагала записать интервью у Бони дома, однако та отказалась пускать съемочную группу.

Боня уточнила, что иногда в кадр попадает интерьер комнат, если она фотографируется дома. Она также может выложить в сеть фото квартиры по просьбе своей команды, однако старается не делать это часто. «Это просто не мое, мне претит. Людям интересно, я это понимаю, им хочется увидеть», — рассказала телеведущая.

В феврале Виктория Боня пожаловалась на дорогую «коммуналку» за границей, отметив, что платит за электричество в Монако около 500 евро в месяц. Телеведущей заявила, что ей приходится самостоятельно вносить все коммунальные платежи.