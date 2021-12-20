Политолог назвал неприемлемые для США пункты договора по гарантиям безопасности

Политолог-американист Малек Дудаков назвал в разговоре с «Лентой.ру» неприемлемые для США пункты договора по гарантиям безопасности, который предложила Россия Америке и НАТО.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков и замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявили, что РФ еще не получила от США ответа на предложения по гарантиям безопасности в Европе. МИД РФ опубликовал проект соглашений с США и НАТО 17 декабря. Согласно документу, альянсу предлагается отказаться от расширения на Восток и включения в состав организации Украины, а также ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

По мнению Дудакова, не вызывают разногласий между Москвой и Вашингтоном пункты договора, связанные с Украиной. «Я думаю, что и Джо Байден, и его советники, в принципе, готовы с этим согласится, учитывая, что Байден отказался регулярно отправлять американские войска на Украину и постоянно намекал на то, что Украина вряд ли вступит в НАТО, и поэтому вряд ли мы будем ее защищать при помощи военной силы и ограничимся санкциями и отправкой какой-то военной помощи в виде танков и всевозможного оружия», — уточнил он.

Менее позитивно американский истеблишмент относится к вопросам, связанным с размещением ракет в Центральной и Восточной Европе, так как за последние годы Америка отказалась от большого количества договоров, касающихся непосредственно размещения ракет, поэтому вряд ли она будет готова как-то ограничивать себя в этой сфере, считает политолог.

«То же самое, я думаю, касается ситуации с Центральной Азией, которую Америка рассматривает как один из геополитически важных регионов после ухода из Афганистана, Америке нужно иметь какое-либо присутствие в данном регионе», — отметил Дудаков. По его мнению, именно эти пункты договора по гарантиям безопасности на текущий момент вызывают самое противоречивое отношение Вашингтона.

