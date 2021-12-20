Политолог объяснил перемещение войск России у границ с Украиной реальной угрозой

Перемещение российских войск у границ с Украиной можно объяснить реальной угрозой эскалации в Донбассе, которая исходит со стороны Киева. При этом все передвижения российских военных проходят в пределах территории РФ, объяснил в интервью «Ленте.ру» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий Суслов.

Перемещение войск политолог также объяснил попыткой Москвы обозначить странам Запада свои красные линии. Россия хочет добиться того, чтобы страны НАТО не угрожали ее безопасности и не обещали Киеву вступление в альянс. «Отчасти Россия просто обозначает свое категорическое несогласие с нынешней политикой США в отношении Украины, с втягиванием Украины в НАТО», — пояснил Суслов.

Он также провел аналогию с конфликтом между Россией и Грузией 2008 года. Политолог напомнил: тогда президент Владимир Путин несколько раз призывал западные страны перестать обещать Украине и Грузии членство в НАТО, «но его не услышали».

«Да, конечно, военную операцию спровоцировал Тбилиси, но тем не менее: Москва не просто отражала грузинское нападение на Южную Осетию», — добавил он.

С конца октября западные и украинские СМИ, а также ряд высокопоставленных политиков обвиняют Россию в подготовке военного вторжения на Украину. В качестве доказательств были представлены фото, сделанные с аэроснимков: на них видны перемещения российских войск в пределах границ страны. Россия опровергает обвинения в попытке спровоцировать конфликт и отмечает, что все передвижения военных производятся на ее усмотрение и без нарушения международных договоренностей.