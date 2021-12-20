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Политолог объяснил перемещение войск России у границ с Украиной реальной угрозой

Политолог Суслов: Москва перемещает войска у границы из-за угроз со стороны Украины
Учения резервистов на Украине

Учения резервистов на Украине . Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Перемещение российских войск у границ с Украиной можно объяснить реальной угрозой эскалации в Донбассе, которая исходит со стороны Киева. При этом все передвижения российских военных проходят в пределах территории РФ, объяснил в интервью «Ленте.ру» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий Суслов.

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Перемещение войск политолог также объяснил попыткой Москвы обозначить странам Запада свои красные линии. Россия хочет добиться того, чтобы страны НАТО не угрожали ее безопасности и не обещали Киеву вступление в альянс. «Отчасти Россия просто обозначает свое категорическое несогласие с нынешней политикой США в отношении Украины, с втягиванием Украины в НАТО», — пояснил Суслов.

Он также провел аналогию с конфликтом между Россией и Грузией 2008 года. Политолог напомнил: тогда президент Владимир Путин несколько раз призывал западные страны перестать обещать Украине и Грузии членство в НАТО, «но его не услышали».

«Да, конечно, военную операцию спровоцировал Тбилиси, но тем не менее: Москва не просто отражала грузинское нападение на Южную Осетию», — добавил он.

С конца октября западные и украинские СМИ, а также ряд высокопоставленных политиков обвиняют Россию в подготовке военного вторжения на Украину. В качестве доказательств были представлены фото, сделанные с аэроснимков: на них видны перемещения российских войск в пределах границ страны. Россия опровергает обвинения в попытке спровоцировать конфликт и отмечает, что все передвижения военных производятся на ее усмотрение и без нарушения международных договоренностей.

Елизавета Наумова
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