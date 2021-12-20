Спрогнозирован рост цены на газ до трех тысяч долларов

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин спрогнозировал повышение цен в Европе до трех тысяч долларов за кубометр газа. Такое предположение эксперт по энергетике озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

В начале торгов в понедельник, 20 декабря, цена на газ в Европе поднялась выше 1700 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла более чем на 7 процентов и составила 1732 доллара за тысячу кубометров.

Интересный вопрос

В ближайшее время цена на тысячу кубометров на европейской бирже достигнет двух тысяч долларов за кубометр газа, считает Пикин. «В ближайшее время будем штурмовать две тысячи. Может быть это будет сегодня, может на неделе, может после праздников. Все зависит от стечения обстоятельств», — отметил эксперт по энергетике.

По его словам, рост цены обусловлен тремя факторами: негативными политическими заявлениями в адрес «Северного потока-2», снижением запасов газа в европейских хранилищах и погодными условиями. «Стечение этих трех факторов может сдвинуть цену. То, что мы выше пройдем отметку в две тысячи, это гарантировано. Дальше вопрос более интересный: пройдем ли мы три тысячи. Здесь я сделаю более смелый прогноз. До февраля месяца цена будет стремиться к трем тысячам. Достигнем ли мы этой колоссальной цифры неизвестно, все будет зависеть от выше названных факторов», — предположил директор Фонда энергетического развития.

Ранее гендиректор «Инфотэк-терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев предупреждал, что высокие цены на газ в Европе выгодны России лишь тактически, но не стратегически. «Из-за высокой цены на газ в Европе повышается себестоимость продукции. Конкурентоспособность местных предприятий падает, а долю рынка высокотехнологической продукции будут захватывать США и Япония», — констатировал аналитик.