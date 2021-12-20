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Среда обитания

Дети отсудили у Максаковой элитную квартиру в Москве

Пресненский суд Москвы принял решение о передаче недвижимости певицы Максаковой ее детям
Мария Максакова

Мария Максакова. Фото: @mariamaksakova

Мария Максакова — российская оперная певица и вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова — лишилась последней квартиры. Как сообщает Starhit, Пресненский суд Москвы 20 декабря 2021 года принял решение о передаче элитной недвижимости старшим детям звезды — Людмиле и Илье.

По информации издания, соответствующий иск к Максаковой весной текущего года подали ее дети — 14-летняя Людмила и 17-летний Илья, которых воспитывает бывший муж артистки Владимир Тюрин. Истцы потребовали передать им 260-метровую квартиру в Москве, расположенную на Пресненской набережной. Суд встал на их сторону, удовлетворив иск.

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Известно, что ранее Максакова официально подарила эту квартиру детям. Но, по ее словам, процедура дарения была проведена принудительно. «Во-первых, я всячески доказывала, что в процедуре дарения нет моей собственной воли, — заявила певица Starhit. — Все-таки это процесс в первую очередь добровольный (...). Не провели ни психиатрическую, ни почерковедческую экспертизы, хотя первая была назначена самим же судом». Знаменитость назвала решение суда беспределом.

Квартира на Пресненской набережной — последнее имущество Максаковой, отмечает издание. Таким образом, певицу с малолетним сыном Иваном Вороненковым буквально оставили без крыши над головой. Максакова намерена обжаловать решение суда.

Ранее Максакова рассказала о насилии со стороны Тюрина. Она поведала, что экс-возлюбленный был недоволен ее карьерой и хотел, чтобы она сидела дома и воспитывала их сына, из-за чего регулярно избивал певицу.

Нина Ташевская
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