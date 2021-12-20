Порошенко отказался идти на допрос по делу о госизмене

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что политик отказался идти на допрос по делу о госизмене, назначенный на 23 декабря. Он рассказал об этом в эфире телеканала «UA:Первый», передает РИА Новости.

«Нет, потому что почему он должен был бы на него пойти? Обе повестки, и та, которую пытались вручить в пятницу, и та, которую сегодня засунули ему в калитку, они выписаны неправильно», — сказал Новиков.

Ранее Новиков заявил, что Порошенко намерен проводить парламентские каникулы и новогодние праздники вместе с семьей за границей.

Ранее стало известно, что Петру Порошенко предъявили подозрение в государственной измене в рамках дела о закупках угля из Донбасса. В частности, в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что политик использовал свои полномочия главы республики, чтобы разорвать договоры на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить контракты на угольные поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.