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Адвокат Порошенко обвинил власти Украины в создании «оливье-гейта»

Адвокат Илья Новиков назвал предъявленное Петру Порошенко подозрение «оливье-гейтом»

Кадр: страница «Європейська Солідарність» в Facebook

Подозрение, предъявленное пятому президенту Украины, лидеру партии «Европейская солидарность» и депутату Верховной Рады Петру Порошенко, в совершении государственной измены не имеет под собой никаких законных оснований. Об этом во время брифинга заявил адвокат политика Илья Новиков. Запись его пресс-конференции опубликована на странице политсилы в Facebook.

Новиков назвал предъявленное Порошенко подозрение «документом сплошной конспирологии» и обвинил власти Украины в попытке создать с помощью этого «оливье-гейт». Он также добавил, что экс-президент не планирует приезжать на назначенный ему 23 декабря допрос и намерен проводить парламентские каникулы и новогодние праздники вместе с семьей за границей.

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Кроме того, адвокат заявил, что считает вынесенное подозрение профессиональным «самоубийством» для подписавшего его заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко. При этом он выразил уверенность в том, что генпрокурор Ирина Венедиктова специально ушла во внеплановый отпуск, чтобы не подписывать данное подозрение.

«Я для себя эту историю называю "оливье-гейт". Это скандал. Это действительно государственный переворот. Когда говорили о государственном перевороте 1 декабря, это был фейк, но государственный переворот 20 декабря — это реальность», — подчеркнул Новиков.

Ранее стало известно, что Петру Порошенко предъявили подозрение в государственной измене в рамках дела о закупках угля из Донбасса. В частности, в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что политик использовал свои полномочия главы республики, чтобы разорвать договоры на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить контракты на угольные поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

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Георгий Нестеров
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