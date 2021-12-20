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Канал «Пятница!» отстранил от работы продюсера из-за обвинений в домогательствах

Продюсера канала «Пятница!» Сергея Ушакова могут уволить из-за обвинений в домогательствах

Фото: Telegram-канал Super.Ru

Руководство телеканала «Пятница!» решило отстранить от работы продюсера программы «Пятница News» Сергея Ушакова после того, как его обвинили в домогательствах на корпоративе. Об этом сообщает издание Super в Telegram со ссылкой на пресс-службу канала.

«То, что произошло, недопустимо. Безопасность сотрудников и их защита являются для нас важнейшей ценностью, поэтому сразу после случившегося мы отстранили Сергея Ушакова от работы», — говорится в официальном заявлении.

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В настоящее время канал разбирается в ситуации. Представители «Пятницы!» отметили, что если вина продюсера будет доказана, то его незамедлительно уволят.

Инцидент произошел во время новогоднего корпоратива в баре «Техника безопасности» в Москве. Одна из участниц вечеринки обвинила Ушакова в домогательстве. Как сообщает издание Baza, Ушаков на протяжении всего вечера оказывал ей знаки внимания, несмотря на то что девушка была против. Позднее, по ее словам, когда она пошла в туалет, то Ушаков последовал за ней и предложил заняться сексом. Услышав отказ, он начал совершать насильственные действия. Девушка закричала, а затем смогла выбежать из кабинки. После этого она написала заявление в полицию.

По версии Ушакова, девушка подошла к нему с предложением устроиться ведущей в программу на канал «Пятница!», но он отказал. Потом он зашел в туалет, а девушка последовала за ним и в туалете вновь попросила помочь ей устроиться на канал в обмен на интимные услуги. Продюсер снова отказался, и она с криком выбежала из туалета. После этого он вернулся домой и узнал, что на него написали заявление.

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Евгения Наумова
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