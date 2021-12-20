Звезда «Уральских пельменей» вспомнил самое необычное новогоднее впечатление

Участник юмористического проекта «Уральские пельмени» Андрей Рожков вспомнил провальный опыт приготовления праздничного блюда под Новый год. В интервью KP.RU артист рассказал, как он с семьей сжег фаршированного гуся.

Отвечая на вопрос о том, какой Новый год был для него самым необычным, звезда «Уральских пельменей» признался, что самое яркое событие произошло около пяти лет назад. «У нас тогда еще не подвели газ, дома было холодно, и мы решили запечь гуся в печке. Растопили ее, нафаршировали гуся гречкой, затолкнули его в печь, и начали готовиться к Новому году. И вот, проходя мимо этой печи, я случайно увидел, что гусь наш горит, просто полыхает огнем», — поделился впечатлениями юморист.

«Тогда я бегал по дому с горящим гусем, не зная, куда его деть, потому что на подносе был просто пылающий столб огня», — поделился Рожков. Он добавил, что в итоге бросил новогоднее блюдо в камин, чтобы оно там догорело.

Артист также рассказал, как отмечает зимний праздник. Рожков отметил, что в последние несколько лет из-за пандемии коронавируса проводит Новый год с семьей. «С семьей мы обычно отмечаем [Новый год] за городом, в своем доме. Супруга готовит утку в печи, делаем зимний салат, обязательно селедку под шубой, и, если есть настроение, лепим пельмени, для нас это прямо новогоднее блюдо», — поделился юморист.

Ранее Рожков прокомментировал слова коллеги Вячеслава Мясникова о том, что номера «Уральских пельменей» стали хуже. Юморист сказал, что шоу по-прежнему остается актуальным у зрителей. Он призвал оценивать в первую очередь рейтинги передач и отметил, что у проекта они высокие.

Мясников высказался об ухудшении, по мнению зрителей, номеров «Уральских пельменей» в начале декабря. Артист заявил, что творческое объединение исчерпало идеи для юмора и повторяет одни и те же темы.