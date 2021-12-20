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Назван первый турнир сборной России с возможностью выступить под флагом страны

Сборная России выступит на чемпионате мира по плаванию на короткой воде под своим флагом

Фото: Нина Зотин / РИА Новости

Сборная России выступит на домашнем чемпионате мира по плаванию на короткой воде под своим флагом. О такой возможности «Матч ТВ» сообщил глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Он обратил внимание на то, что санкции Спортивного арбитражного суда (CAS) истекают за день до начала мирового первенства, которое пройдет с 17 по 22 декабря 2022 года. Сальников добавил, что решение согласовано со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Таким образом, турнир станет первым, где сборная России сможет выступить под триколором.

В декабре прошлого года CAS запретил России выступать под своим флагом на международных стартах. Мера также касается проведения на территории страны Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Наказание было смягчено после санкций, наложенных WADA в декабре 2019 года. Россию лишили права проводить международные соревнования на четыре года, а также лишили Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Анастасия Борисова
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