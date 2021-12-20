Экономист объяснил снижение размера спецвклада для малоимущих

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал в разговоре с «Лентой.ру» возможную причину снижения размера специального вклада для малоимущих.

Ранее Центральный банк (ЦР) России ограничил предельный размер вкладов для малообеспеченных россиян 100 тысячами рублей. До этого предлагалось установить ограничение на уровне 200-300 тысяч. Предполагается, что доходность этих вкладов будет привязана к ключевой ставке ЦБ, которая сейчас составляет 8,5 процента, или к уровню инфляции, который прогнозируется по итогам года в размере 8 процентов.

Размер спецвкладов для малоимущих могли снизить с 300 до 100 тысяч из-за сопротивления коммерческих банков, считает Беляев. «Загвоздка в том, кто будет платить эти повышенные проценты. Предполагается, что это будут вклады в коммерческих банках по депозитам, платит коммерческий банк из той прибыли, которую он зарабатывает. В интересы коммерческих банков это никоим образом не входит, можно сколько угодно говорить о благотворительности, о социальной составляющей, о морали, но дело в том, что в рыночной модели экономики этого социального компонента нет», — объяснил экономист.