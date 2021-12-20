На калужском «УграФесте» выступили Ольга Кормухина и Алексей Белов

В Калуге завершился фестиваль «УграФест», посвященный 541-летию победного окончания великого стояния на реке Угре в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие посетили около 1,5 тысячи человек. Первые 500 гостей получили первый в мире комикс, посвященный великому стоянию на Угре 1480 года. В нем рассказывается об освобождении Руси от ордынского ига.

«Российское государство с начала своего рождения влияло на судьбы мира и будет влиять далее. На территории нашего региона происходили наиболее значимые события в истории страны. Уверен, что дата победного окончания великого стояния на Угре станет федеральной памятной датой», — заявил министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин.

Отмечается, что на «УграФесте» выступили исполнительница Ольга Кормухина и лидер рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов. Кроме того, была организована литературная встреча с членом Союза писателей России Андреем Галамагой и поэтессой Галиной Бурденко.