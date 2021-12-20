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В российском регионе за вакцинацию дадут сертификат в тренажерный зал

Жители Свердловской области, привившиеся с 22 декабря в ТЦ, получат сертификат в спортзал

Фото: Shutterstock

Жители Свердловской области, привившиеся от коронавируса в торговых центрах (ТЦ) с 22 декабря, смогут получить сертификат на неделю бесплатного посещения тренажерного зала в Екатеринбурге. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщается на сайте властей российского региона.

Уточняется, что речь идет о десяти пунктах вакцинации, расположенных в крупных торговых точках города. По данным местного Минздрава на 16 декабря, полный курс вакцинации против COVID-19 в регионе прошли 1 808 367 человек.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 20 декабря, в регионе за сутки зарегистрировали 615 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию достигло 192 479.

Летом в Москве среди привившихся разыгрывали автомобиль Renault Logan, а губернатор Подмосковья Андрей Воробьев решил разыграть среди вакцинировавшихся от COVID-19 квартиру.

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Евгения Куликова
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