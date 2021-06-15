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Назван разыгрываемый за прививку в Москве автомобиль

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Изображение: Renault

Стала известна марка автомобиля, который разыграют в столице за вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, сообщает ТАСС.

Победители получат Renault Logan. Для того чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо сделать первую прививку в период с 14 июня по 11 июля 2021 года. Уточняется, что всего в розыгрыше участвуют пять автомобилей.

15 июня мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве наблюдается взрывной рост числа заболевших COVID-19. По его словам, поступление тяжелобольных пациентов с коронавирусом в больницы увеличилось на 70 процентов.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что причиной резкого роста заражений коронавирусом мог стать московский штамм. Также он отметил малую эффективность старых средств лечения у тех, кто заболел новыми вариантами COVID-19.


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