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Главврач московской больницы заявил о снижении числа заражений COVID-19

Врач Вечорко: число заражений COVID-19 стало снижаться, как и число поступающих пациентов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число заражений COVID-19 стало снижаться, как и число поступающих пациентов. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко, в своем Telegram-канале.

Кроме того, коронавирусом начали реже болеть беременные, пояснил медик.

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Вечорко подчеркнул, что своевременная вакцинация вакцинация является единственно верным способом борьбы с эпидемиями инфекционных заболеваний.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал ранее, что главная задача здравоохранения столицы — не доводить пациентов с COVID-19 до тяжелого состояния, а лечить амбулаторно.

Градоначальник пояснил, что для этого нужно делать максимальное количество ПЦР-тестов для выявления болезни на ранней стадии. После этого больных нужно фиксировать в реестре и начинать лечить на амбулаторном уровне, а также обеспечивать всеми необходимыми лекарствами.

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Анна Щербакова
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