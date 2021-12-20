Главврач московской больницы заявил о снижении числа заражений COVID-19

Число заражений COVID-19 стало снижаться, как и число поступающих пациентов. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко, в своем Telegram-канале.

Кроме того, коронавирусом начали реже болеть беременные, пояснил медик.

Вечорко подчеркнул, что своевременная вакцинация вакцинация является единственно верным способом борьбы с эпидемиями инфекционных заболеваний.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал ранее, что главная задача здравоохранения столицы — не доводить пациентов с COVID-19 до тяжелого состояния, а лечить амбулаторно.

Градоначальник пояснил, что для этого нужно делать максимальное количество ПЦР-тестов для выявления болезни на ранней стадии. После этого больных нужно фиксировать в реестре и начинать лечить на амбулаторном уровне, а также обеспечивать всеми необходимыми лекарствами.