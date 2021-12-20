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В ВОЗ оценили необходимость бустерных доз для защиты от коронавируса

Представитель ВОЗ Сваминатан: бустерные дозы нужны только тем, чей иммунитет ослаблен

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили необходимость бустерных доз вакцины для долговременной защиты от заражения коронавирусом. Об этом заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, передает РИА НовостиРИА Новости.

По словам представителя организации, ревакцинация необходима тем, у кого ослабленный иммунитет, здоровым людям третий укол не нужен.

«Я думаю, все хотят знать, сколько бустерных доз понадобится и когда, но это то, что мы не знаем. Потому что есть много факторов.... Во-первых, это тип вакцины. Каждая вакцина действует по-разному, и продолжительное наблюдение дает нам информацию об эффективности вакцин от тяжелого протекания болезни и повторной инфекции», — считает специалист.

На защищенность организма влияют и новые штаммы коронавируса, которые распространяются по-разному, а также биологические особенности каждого отдельного человека, добавила Сваминатан.

Ранее президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (AIFA) Джорджо Палу заявил, что двойная прививка не может полностью защитить от омикрона, так как штамм обладает способностью обходить антитела, полученные как при вакцинации, так и после выздоровления. Палу считает, что третий бустер и увеличение количества антител в 40 раз позволят укрепить иммунную систему и защитить организм.

Марина Совина
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