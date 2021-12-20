Итальянский вирусолог рассказал о количестве антител для защиты от омикрона

Третья вакцина увеличит количество антител в организме до необходимого уровня для защиты от омикрона. Об этом рассказал президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (AIFA) Джорджо Палу в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По словам вирусолога, двойная прививка не может полностью защитить от омикрона, так как штамм обладает способностью обходить антитела, полученные как при вакцинации, так и после выздоровления. Палу считает, что третий бустер и увеличение количества антител в 40 раз позволят укрепить иммунную систему и защитить организм.

Палу добавил, что ученые-вирусологи еще не выяснили, насколько омикрон заразнее дельта-штамма. «Опыт Южной Африки, который, казалось бы, указывает на это, здесь не работает. Население ЮАР моложе европейского, уровень охвата вакцинацией составляет около 25 процентов, а в стране сейчас лето Южного полушария», — пояснил он.

Ранее российский иммунолог Крючков заявил, что повторная вакцинация через четыре-пять месяцев будет хорошей защитой от омикрон-штамма. Ученый добавил, что ранняя бустерная доза может дать высокий титр нейтрализующих антител, и это подтверждено британскими и немецкими исследователями.

В начале декабря пульмонолог Сергей Пурясев объяснил опасность нового штамма. По его мнению, омикрон появился в самых подходящих для мутации условиях, он гораздо агрессивнее и опаснее для человека, чем предыдущие версии коронавируса.