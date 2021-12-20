В Польше в убийствах мигрантов захотели обвинить русских

В Польше в убийствах мигрантов на белорусско-польской границе захотели обвинить русских. Так польский политик Марек Якубяк отреагировал на заявления солдата вооруженных сил Польши Эмиля Чечко, который ранее сбежал в Белоруссию и рассказал о расправах польских пограничников над мигрантами. Слова политика передает Do Rzeczy.

«Неужели кто-то верит в подобные бредни? Полагаю, можно смело выдвинуть тезис, что поляки на подобные преступления не способны, ведь мы не белорусы и не русские. На чем-то подобном специализируются русские, а не мы», — сказал Якубяк. Политик уверен, что события из рассказа Чечко не могли произойти на польской границе.

По мнению Якубяка, Чечко — дезертир, не выдержавший условий службы в армии. Перебежчик должен понести соответствующее наказание в Польше, считает политик. Для этого необходимо потребовать его экстрадиции из Белоруссии. «У Лукашенко нет выбора, поскольку у нас с Белоруссией подписан соответствующий договор», — рассказал Якубяк о предполагаемом возвращении солдата. Политик добавил, что исторически во время войны переход на сторону врага карался смертью.

Эмиль Чечко оказался на территории Белоруссии 17 декабря. Его обнаружили сотрудники пограничной службы Белоруссии. У них он попросил политического убежища, а вскоре дал интервью, в котором рассказал об убийствах польскими солдатами мигрантов из стран Ближнего Востока и даже собственных граждан.

Сразу после инцидента министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Чечко уволился из армии и не должен был находиться на службе. Некоторые СМИ написали, что у солдаты были проблемы с законом, а бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак призвал наказать перебежчика «пулей в голову».

