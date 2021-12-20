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В Афганистане обвинили талибов в отказе от обещаний международному сообществу

Союз журналистов рассказал о преследованиях талибами сотрудников СМИ в Афганистане

Фото: Ali Khara / Reuters

В Афганистане ухудшились условиях для работы сотрудников СМИ — при пришедших к власти в стране талибах («Талибан», террористическая организация, запрещена в России) участились случаи преследования. Об угрозах сообщил Афганский союз журналистов, который счел такие действия отказом талибов от обещаний международному сообществу, передает ТАСС.

«Доступ к информации — право каждого. Профессиональный долг журналиста — это не преступление, но, к сожалению, ситуация для нас только ухудшается. За последнюю неделю в нескольких провинциях было зарегистрировано как минимум пять случаев насилия в отношении журналистов», — рассказал председатель союза Масрур Лутфи на пресс-конференции в Кабуле. Он призвал правительство расследовать инциденты, следуя договоренностям с международным сообществом.

Замглавы пресс-службы афганского министерства внутренних дел Акилджан Аззам не согласился с обвинениями и ответил журналисту, что случаи насилия расследуются талибами. «Правительство серьезно относится к случаям нападений на журналистов. Причастные к этим инцидентам лица устанавливаются и наказываются», — заявил он.

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Со стороны профсоюза СМИ в Афганистане с момента прихода власти талибов постоянно возникают вопросы о реальном состоянии свободы слова в стране. По их данным, до 70 процентов медиа в стране закрылись из-за экономических трудностей. Зато правительство талибов учредило собственную газету и телевизионный канал — для передачи сообщений и указов новой власти. В прошлый раз при «Талибане» в 1996-2001 годах телевидение упразднили.

13 декабря в Афганистане арестовали главу пресс-службы полиции Гулама Наби Мобина. В некоторых СМИ отмечалось, что против сотрудника силового ведомства подали иск с обвинением в изнасиловании несовершеннолетнего.

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Дмитрий Настасьев
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