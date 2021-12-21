Россиянка рассказала подробности своего похищения в Камбодже

Россиянка Анастасия Шередько рассказала подробности своего похищения в Камбодже. В беседе с «Лентой.ру» она подтвердила, что была похищена 12 декабря и освобождена неделю спустя.

«Я хочу поблагодарить российское консульство, камбоджийское правительство и полицию, в том числе военную полицию, а также всех моих друзей, кто искренне за меня переживал и беспокоился, включая "Ленту.ру" и остальные СМИ, которые оперативно осветили мою историю», — сказала Шередько. По ее словам, именно благодаря совместным усилиям ей удалось освободиться из плена.

Шередько рассказала, что была похищена гражданином Китая, с которым пошла на свидание 12 декабря, но действовал он не в одиночку. Злоумышленники применяли к ней насилие и спустя некоторое время перепродали другим людям. Те, увидев поднявшуюся шумиху, решили освободить похищенную девушку. «Люди, которые удерживали меня ради заработка, увидели, что меня ищет и полиция, и консульство, и российские и китайские СМИ, и решили, что меня проще выпустить», — рассказала она.

Шередько отметила, что камбоджийская полиция продолжает оперативно-разыскные мероприятия, поэтому она не может поделиться другими подробностями своего дела. Девушка отдельно подчеркнула, что подобные преступления не имеют гражданства или национальности, и такая ситуация может произойти с любым человеком в любой стране. «Похищают тех, на ком могут заработать: это могут быть и мужчины, и женщины, и путешественники, и бизнесмены, и работники любых сфер», — сказала Шередько.

О похищении Анастасии Шередько стало известно 17 декабря. Сначала мужчина, с которым девушка встретилась до своего исчезновения, утверждал, что она уехала домой и ему неизвестно, где она находится, однако позднее потребовал от друзей девушки 10 тысяч долларов за информацию о ее местонахождении. При этом мужчина отказался предоставить видео с россиянкой, заявив, что Анастасия уже якобы «у других людей». 19 декабря стало известно, что девушку нашли живой и она находится дома.