Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россиянка рассказала подробности своего похищения в Камбодже

Похищенная в Камбодже россиянка рассказала, что ее освободили из-за поднявшейся шумихи

Фото: @mishka_plmbr

Россиянка Анастасия Шередько рассказала подробности своего похищения в Камбодже. В беседе с «Лентой.ру» она подтвердила, что была похищена 12 декабря и освобождена неделю спустя.

«Я хочу поблагодарить российское консульство, камбоджийское правительство и полицию, в том числе военную полицию, а также всех моих друзей, кто искренне за меня переживал и беспокоился, включая "Ленту.ру" и остальные СМИ, которые оперативно осветили мою историю», — сказала Шередько. По ее словам, именно благодаря совместным усилиям ей удалось освободиться из плена.

Шередько рассказала, что была похищена гражданином Китая, с которым пошла на свидание 12 декабря, но действовал он не в одиночку. Злоумышленники применяли к ней насилие и спустя некоторое время перепродали другим людям. Те, увидев поднявшуюся шумиху, решили освободить похищенную девушку. «Люди, которые удерживали меня ради заработка, увидели, что меня ищет и полиция, и консульство, и российские и китайские СМИ, и решили, что меня проще выпустить», — рассказала она.

Шередько отметила, что камбоджийская полиция продолжает оперативно-разыскные мероприятия, поэтому она не может поделиться другими подробностями своего дела. Девушка отдельно подчеркнула, что подобные преступления не имеют гражданства или национальности, и такая ситуация может произойти с любым человеком в любой стране. «Похищают тех, на ком могут заработать: это могут быть и мужчины, и женщины, и путешественники, и бизнесмены, и работники любых сфер», — сказала Шередько.

О похищении Анастасии Шередько стало известно 17 декабря. Сначала мужчина, с которым девушка встретилась до своего исчезновения, утверждал, что она уехала домой и ему неизвестно, где она находится, однако позднее потребовал от друзей девушки 10 тысяч долларов за информацию о ее местонахождении. При этом мужчина отказался предоставить видео с россиянкой, заявив, что Анастасия уже якобы «у других людей». 19 декабря стало известно, что девушку нашли живой и она находится дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
Кадыров пригрозил Турции из-за открытия парка имени Дудаева
Раскрыта опасность неправильной ходьбы
Российский суд разъяснил штраф «Муз-ТВ» за гей-пропаганду
Москвичка развела в своей квартире более 100 кошек
Двоих россиян осудят за мошенничество на несколько миллиардов рублей
Зеленский рассказал о переписке с Саакашвили
Названа самая желанная для путешествий страна мира
Страны Балтии заявили о готовности немедленно оказать Украине военную помощь
В Чехии появится самый длинный подвесной мост в мире
Парикмахер показала способ завить волосы с помощью новогодней мишуры
Талибы по ошибке перевели сотни тысяч долларов посольству в Таджикистане
Предсказан рост кибератак в 2022 году
Отец девятилетней студентки МГУ прокомментировал драку фразой «о чем вы вообще?»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter