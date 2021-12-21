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Россиянам перечислили самые вредные продукты новогоднего стола

Нутрициолог Муравская: майонез, колбасу и соленья стоит исключить из новогоднего стола

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Нутрициолог Екатерина Муравская в интервью РИА Новости перечислила самые вредные продукты на новогоднем столе и рассказала, чем их можно заменить.

В первую очередь, по словам Муравской, нужно отказаться от «врагов стройной фигуры»: майонеза, колбас, сосисок, готового фарша и других полуфабрикатов. Также в этот список попали мясные, рыбные и овощные консервы и крабовые палочки.

Жирный и калорийный магазинный майонез эксперт предложила заменить йогуртом, сметаной или густым мацони. Среди сыров предпочтение, по мнению Муравской, стоит отдать легким сортам — адыгейскому, брынзе, тофу.

Также нутрициолог посоветовала отказаться от солений и острых соусов, поскольку они повышают аппетит и жажду. «Переев их, можно выпить много жидкости. Организму будет непросто справиться с большим объемом жидкости, да еще при обильном употреблении пищи», — пояснила она.

Желательно отказаться также от картофеля, жирных сортов мяса, салатов с сухариками и чипсами, белого хлеба и других изделий из пшеницы. Салаты, по словам Муравской, лучше всего заправлять йогуртовыми соусами.

Она также добавила, что торты и пирожные с масляным кремом содержат много калорий, а вот суфле, желе, безе и мармелады – это относительно легкие праздничные десерты.

Ранее россиян предупредили о подорожании новогоднего стола. Экономисты Масленников и Марголин сообщили о подорожании конфет, шампанского, свежих фруктов, овощей, красной рыбы и икры. Прогнозируется также подорожание сырокопченых и сыровяленых колбасах (на 10-15 процентов), а также яиц.

Марина Совина
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