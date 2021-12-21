Россияне переехали из мегаполисов под Смоленск и рассказали о жизни в деревне

Антону Петухову и его жене, прожившим много лет в мегаполисах, захотелось переехать в деревню, завести собственное хозяйство и начать жизнь заново. О том, как они воплотили задумку в реальность и как оказались в Кардымовском районе Смоленской области, сообщается в репортаже ГТРК «Смоленск».

В небольшой деревне россияне отстроили деревянный дом с печкой по старинной технологии. Антон отметил, что даже ездил к реставраторам, чтобы понять, как правильно складывать бревна. «Мы мечтали о печке. Мы любим вечером проводить время возле живого огня», — добавил он.

Помимо этого, бывший горожанин занимается лошадьми и изготовлением масла: кунжутного, тыквенного, горчичного, кедрового, а также из грецкого ореха и черного тмина. Его жена печет пряники с разными начинками, готовит фруктовую и ягодную пастилу, а также собирает травы: иван-чай, календулу, листы вишни и цветки яблони.

У супругов есть блог в соцсетях, где они рассказывают о достижениях и сложностях деревенской жизни, показывают дом, ремесленные товары и домашние сладости. Таким образом они организовали собственное дело и продают свечи из пчелиного воска и вощины, мыло, картины, пряники, травяные сборы, масло и соль.

«Чувствуем, что живем. Чувствуем, что жизнь не проходит мимо, а каждый момент впитываем, чтобы сделать так, как нам хочется», — заметил Антон. В заключение россияне рассказали, что мечтают о лавандовых полях, лошадях и гостевых домах. В их планы также входит создание целого комплекса по агротуризму.

Ранее стало известно о российском нефтянике, который оставил успешную карьеру ради производства настоек из ягоды, произрастающей только на Сахалине. Он решил возвратиться из Лондона обратно на остров и начать жить заново, восстанавливая традиции и отечественный бизнес.