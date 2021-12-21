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Врач поставила точку в споре об идеальном времени для беговых тренировок

Врач Сорокина посоветовала бегать по утрам для получения «эффекта дожигания»

Фото: Pixabay.com

Кардиотренировки необходимо проводить утром, так как это запустит процесс жиросжигания в последующие часы, заявила врач лечебной физкультуры Лариса Сорокина, пишут «Аргументы и факты».

Она объяснила, что при кардионагрузках утром происходит так называемый эффект дожигания. «Калории сжигаются как во время нагрузок, так и после. Таким образом запускается процесс жиросжигания, который продолжается в течение дня», — поставила точку врач в споре об идеальном времени для беговых тренировок.

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По словам специалиста, ранним вечером также полезно заниматься спортом. Температура тела в это время достигает максимума, метаболизм ускоряется, мышцы становятся эластичными. Это убережет от получения растяжений и травм. В середине дня человек становится примерно на пять процентов сильнее, а вечером — выносливее. Поэтому оптимально выбирать время для тренировки между 15:00 и 19:00.

Врач посоветовала отказаться от тренировок после 19:00 тем, кто имеет проблемы со сном. «Если нужно расслабить мышцы, стоит выбирать мягкие практики — йогу или растяжку. Они помогут добиться нужного эффекта», — объяснила она.

Врач рекомендовала учитывать ее советы, но, прежде всего, полагаться на свои биологические часы.

Ранее тренер по триатлону Александр Халаманов заявил, что пробежка с утра натощак позволяет интенсивнее сжигать жир.

Алия Шарафутдинова
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