В Киргизии задержали командующего Внутренними войсками

Командующего Внутренними войсками МВД Киргизии Исламбека Кенжекулова задержали по делу о растрате порядка 34 миллионов сомов (почти 29,8 миллиона рублей). Об этом сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики, передает РИА Новости.

Отмечается, что Кенжекулова заподозрили в причастности к выявленной ранее коррупционной схеме по присвоению денежных средств должностными лицами Внутренних войск МВД. Было установлено, что с помощью нее предназначенные для закупки продуктов питания и вещей для личного состава бюджетные средства были незаконно перечислены на счета подставных фирм и присвоены.

В отношении ряда должностных лиц были возбуждены уголовные дела по статьям 209 («Мошенничество»), 210 («Присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере»), 337 («Злоупотребление должностным положением»), 346 («Служебный подлог») и 348 («Халатность») Уголовного кодекса Киргизии.

20 декабря сообщалось, что с бывшего киргизского президента Аскара Акаева сняли обвинения по уголовному делу о разработке золоторудного месторождения «Кумтор». По словам его соратника Бекболота Талгарбекова, дело было прекращено за отсутствием состава преступления.