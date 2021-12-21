В популярной пляжной стране туристов решили защитить с помощью женщин

Правительство Гоа организовало специальные Силы Розовой Полиции, которые будут заниматься преимущественно вопросами защиты женщин и детей, а также туристов. Об этом сообщает Hindustan Times.

Так, власти штата популярной пляжной страны решили создать специально обученные элитные отряды полицейских, состоящие только из женщин, чтобы с их помощью предотвращать преступления и оказывать круглосуточную поддержку и защиту представительницам женского пола, детям и туристам.

Розовая Полиция будет действовать в 11 участках штата, позднее сотрудники нового подразделения расширят свое присутствие по всему Гоа. «Они пройдут профессиональную подготовку и будут дежурить круглосуточно. Силы будут работать не над раскрытием преступлений, а над их предотвращением», — заявил премьер министр Гоа Прамод Савант.

Отмечалось, что ранее правительство подверглось критике за серию насильственных преступлений против туристов, в том числе и в отношении женщин. При этом властей штата также обвиняли в систематическом пренебрежении ситуации с правопорядком.

Ранее в ноябре власти Индии анонсировали ужесточение правил въезда для иностранных туристов в связи с появлением нового штамма коронавируса омикрон. Так, с 1 декабря все путешественники, прибывающие в республику из находящихся в группе риска стран, должны будут по прилете в аэропорт сдать ПЦР-тест на COVID-19 и, не покидая здания, дождаться его результатов.

