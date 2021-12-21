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Россияне спасли застрявшую в трубе сову

Пара из Хабаровска спасла застрявшую в трубе сову

Кадр: @dvhab_official_

Пара из Хабаровска Татьяна и Игорь Голыжбины спасла сову, которая залезла в трубу и не смогла выбраться. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Птицу нашел пес Голыжбиных на участке их дома, в стройматериалах. Чтобы достать сову, пришлось распилить конструкцию. У нее было повреждено крыло.

Сову заберут сотрудники центра «Утес». До этого времени они останется жить в картонной коробке в доме Голыжбиных.

Ранее стало известно, что у жительницы предместья Рабочего неожиданно появился домашний зоопарк: россиянка приютила дома лису Алису, енота Егора и трех африканских ежей. У женщины также есть супруг, трое взрослых сыновей и пятилетняя дочь, и все вместе они держат небольшое хозяйство.

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Инга Разумовская
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