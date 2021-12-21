В Роспотребнадзоре заявили о выздоровлении части россиян с омикроном

Первые 16 россиян, которые были инфицированы омикрон-штаммом, уже выписаны из стационаров. Об этом заявила глава Роспотребнадзора, председатель оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Анна Попова, передает ТАСС.

Ранее Анна Попова сообщила, что количество инфицированных омикрон-штаммом россиян выросло до 41. Она отметила, что все они находятся в стационарах.

«На сегодняшний день они уже выздоравливают, выписываются из стационара, так же как и те, кто благополучно прошел 14-дневный карантин», — заявила Попова.

По слова главы ведомства, зараженные омикроном — это в основном вернувшиеся из-за границы. Они уже или были вакцинированы, или перенесли коронавирус раньше.

Кроме того, состояние инфицированных омикроном остается стабильным. По мнению Поповой, это происходит еще потому, что большинство из них имеет иммунитет.