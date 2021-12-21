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Володин назвал главные вызовы 2022 года

Спикер ГД Володин назвал борьбу с коронавирусом и бедностью основными вызовами 2022 года

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Cпикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал борьбу с коронавирусом и бедностью главными вызовами 2022 года. Его слова приводит РИА Новости.

Необходимо думать о том, что продолжать жить в условиях пандемии COVID-19. Этот вызов остается не только перед Россией, но и перед всем миром, отметил Володин.

Вместе с тем парламентарий назвал внешнюю политику страны достаточно эффективной и добавил, что «если бы такая была во времена СССР, многих проблем удалось бы избежать», но вызовов на международном уровне предостаточно.

Внутри страны, по его словам, следует сосредоточиться на преодолении бедности.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об итогах года. Он отметил, что текущий год был легче 2020-го. Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, граждане адаптировались к новой реальности, а также научились жить и работать в таких условиях.

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Юлия Ямпольская
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