В Госдуме назвали условие для введения штрафа за отказ от вакцинации

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов назвал условие для введения штрафа за отказ от вакцинации от COVID-19. Об этом во вторник, 21 декабря, пишет «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

По его словам, это произойдет в случае, если ситуация с распространением коронавируса станет критической. Пока такой необходимости нет, поскольку ситуация под контролем, но российские власти должны учитывать зарубежный опыт в этом вопросе, отметил Леонов.

«Мы не можем излечить болезнь, давая сладкие конфетки... Если ситуация будет критическая, введут обязательную вакцинацию и введут за нее штрафы, как в европейских странах», — заявил депутат.

По данным оперштаба на 17 декабря, коллективный иммунитет к коронавирусу в России превысил 58 процентов. Двумя компонентами вакцины привито 70 831 362 человека.

20 декабря первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов сообщил, что в нижней палате российского парламента не проводилось обсуждение введения штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса.