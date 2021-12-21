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В Госдуме назвали условие для введения штрафа за отказ от вакцинации

Депутат Госдумы Леонов: штраф за отказ от прививки введут, если ситуация будет критической

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов назвал условие для введения штрафа за отказ от вакцинации от COVID-19. Об этом во вторник, 21 декабря, пишет «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

По его словам, это произойдет в случае, если ситуация с распространением коронавируса станет критической. Пока такой необходимости нет, поскольку ситуация под контролем, но российские власти должны учитывать зарубежный опыт в этом вопросе, отметил Леонов.

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«Мы не можем излечить болезнь, давая сладкие конфетки... Если ситуация будет критическая, введут обязательную вакцинацию и введут за нее штрафы, как в европейских странах», — заявил депутат.

По данным оперштаба на 17 декабря, коллективный иммунитет к коронавирусу в России превысил 58 процентов. Двумя компонентами вакцины привито 70 831 362 человека.

20 декабря первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов сообщил, что в нижней палате российского парламента не проводилось обсуждение введения штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса.

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Евгения Куликова
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