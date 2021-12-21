Захарова оценила покупку Польшей у США «новинок секонд-хенда» военной техники

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией оценила покупку Польшей у США подержанных БТР «Кугар», которые она в своем Telegram-канале назвала «новинками секонд-хенда».

Захарова обратила внимание на сообщение в Twitter министра обороны Польши Мариуша Блащака, который рассказал о заключении контракта на покупку 300 единиц техники оптом для укрепления потенциала армии на восточных границах.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что вместо диалога с Россией и серьезного анализа предложений по европейской безопасности Варшава закупает «американскую рухлядь».

«Вместо серьезного анализа российских конструктивных предложений по глобальной и европейской безопасности по Польше в сторону восточных рубежей идет колонна американской рухляди. Фильм-катастрофа с саундтреком "Праздник к нам приходит"», — заключила Захарова.

Ранее стало известно, что более сотни добровольцев пополнили бригаду войск территориальной обороны, расквартированную в Подляском воеводстве Польши на границе с Белоруссией. Таким образом Варшава расширила группировку войск на польско-белорусской границе. Об этом сообщил представитель Подляской бригады, капитан Лукаш Вильчевский.

