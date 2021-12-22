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Поссорившийся со знакомым российский уголовник отрезал ему половой член

В Челябинской области мужчина отрезал знакомому половой член и получил восемь лет колонии

Фото: Shutterstock

В Челябинской области к восьми годам колонии особого режима за покушение на убийство и разбойные нападения осужден 29-летний россиянин. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает издание Znak.

Как установил суд, в августе 2021 года недавно вышедший на свободу уголовник познакомился с 32-летним мужчиной, который позвал его в город Миньяр. Там в ходе совместного распития алкоголя мужчина поссорился с новым знакомым и напал на него с ножом. Когда от полученный ранений его жертва потеряла сознание, он отрезал мужчине половой член.

В тот же день он встретил на вокзале Миньяра другого мужчину и после употребления алкоголя напал с ножом и на него. Он нанес потерпевшему удар в грудь и украл его телефон. По горячим следам злоумышленник был задержан. Обе его жертвы смогли выжить.

11 октября сообщалось, что в Архангельске раненый россиянин сбежал от пытавшегося его убить 42-летнего ранее судимого друга.

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Владимир Седов
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