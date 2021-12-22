На Украине вновь осквернили памятник Бандере

В Тернополе вновь осквернили памятник украинскому политику, лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере. Об этом пишет Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отмечается, что в этот раз монумент идеологу украинского национализма, расположенный на улице Соломии Крушельницкой, забросали яйцами.

При этом запечатлеть вандалов на камеру видеонаблюдения не удалось, поскольку накануне ее изъяли для проведения следственных действий после предыдущей атаки на памятник.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина забросал статую Бандеры пакетами с краской. Украинские правоохранители приступили к расследованию происшествия. За содеянное хулигану может грозить до пяти лет ограничения свободы.

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял сотрудничавшую с нацистами ОУН. Под его руководством радикалы осуществляли этнические чистки поляков, русских, евреев и цыган на территории Украины, а также участвовали в совместных с вермахтом и СС антипартизанских операциях.