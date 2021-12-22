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Российские блогеры передадут на благотворительность около 20 тысяч личных вещей

Российские инфлюэнсеры примут участие в благотворительном проекте «Блогер помогает»

Фото: Lucas Hoang / Unsplash

Российские блогеры передадут на благотворительность около 20 тысяч личных вещей в рамках акции «Блогер помогает». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 22 декабря.

Организаторами проекта выступили фонд «Второе дыхание», а также платформа по работе с блогерами Perfluence и сервис «Чердак». Отмечается, что в мероприятии примут участие множество блогеров-партнеров Perfluence, к которым смогут присоединиться другие инфлюэнсеры и пользователи социальных сетей.

Согласно документу, полученные одежда, обувь, аксессуары, косметика, книги и предметы декора будут доступны к покупке всем желающим на благотворительном маркете, который пройдет 29-30 января в Charity Shop на станции метро «Новокузнецкая». Все вырученные от продажи вещей средства направят на поддержку работы фонда «Второе дыхание».

Цель проекта — привлечь внимание к экологичному потреблению, поддержать работу фонда и собрать вещи для тех, кому помогает организация, а именно малоимущим семьям, пожилым людям и бездомным. Чтобы поддержать кампанию, необходимо сдать свои вещи в один из магазинов Charity Shop или пункт приема вещей «Чердака» и сказать фразу — «‎Блогер помогает»‎.

В ноябре сообщалось, что в Казани провели благотворительную акцию «Дай лапу». В рамках события посетители могли забрать питомца из приюта «Зооцентр» или пожертвовать корм для других подопечных, находящихся в учреждении.

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Майя Пономаренко
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